إقالة جالتيه من تدريب باريس سان جيرمان على المحك

ياسر رشاد - القاهرة - يخشي كريستوف جالتيه خطر الإقالة من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الاتهامات الأخيرة له بالعنصرية تجاه اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

العنصرية تلاحق مدرب باريس سان جيرمان

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" أن جالتيه متهم بالعنصرية تجاه اللاعبين المسلمين والسود، منذ أن كان مدربًا لنيس.

وأشارت إلى أن هذا الأمر جعل هناك زلزال داخل البي اس جي، مما جعل الإدارة تقرر إجراء تحقيق فوري مع المدرب الفرنسي.

وأوضحت أن جالتيه أمامه فرصة لتبرئة نفسه من هذه الاتهامات، بعد تصريحات جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنيس، والذي كشف عن طريقة تعامل

جالتيه مع اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السوداء.وأكدت الاذاعة الفرنسية أن جالتيه يواجه خطرًا حقيقيًا بإقالته من تدريب البي اس جي حال ثبتت صحة المعلومات التي قدمها فورنييه لمونت كارلو.وكانت إدارة باريس سان جيرمان تفكر بجدية في توجيه الشكر لجالتيه لعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا ، لكن قررت الانتظار حتى نهاية الموسم.

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