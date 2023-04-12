زلزال داخل باريس بسبب اتهامات جالتيه بالعنصرية

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الإستياء الكبيرة داخل باريس سان جيرمان الفرنسي تجاه مدرب الفريق كريستوف جالتيه.

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وكشفت تقارير صحفية أن جالتيه متهم بالعنصرية تجاه اللاعبين السود والمسلمين منذ أن كان مدربًا لنيس قبل تولي تدريب باريس سان جيرمان.

وأشارت أن هناك تحقيق داخل باريس سان جيرمان بشأن المعلومات التي نشرتها إذاعة "مونت كارلو" بشأن توجهات ومعاملة المدرب الفرنسي مع لاعبيه أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيتخذ قرارًا فوريًا بإقالة جالتيه حال ثبتت صحة المعلومات المنتشرة عن المدير الفني.

وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد تواصلت

مع جوليان فورنيبه، المدير الرياضي السابق لنيس، والذي أكد بإن جالتيه كان دائمًا يعطي تعليمات لنجله، والذي يعمل وكيل لاعبين بعدم التعاقد مع لاعبين أصحاب بشرة سمراء أو مسلمين.يذكر أن جالتيه يواجه انتقادات كبيرة من الجماهير وإدارة البي اس جي بعد النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 أمام بايرن ميونخ.

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