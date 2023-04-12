العنصرية تلاحق مدرب باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي انتقادات لاذعة بسبب النتائج المتذبذبة، التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الموسم الحالي.

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وكشفت شبكة "راديو مونا كارلو" تفاصيل مثيرة جمعت جالتيه بجوليان فورنيبه، المدير الرياضي السابق لفريق نيس في الموسم قبل الماضي، والذي أكد خلالها مدرب باريس الحالي شعوره بالغضب تجاه كثرة اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن تفاصيل الجلسة تم الحصول عليها من المدير الرياضي لنيس عبر البريد الإلكتروني.

وشدد فورنييه على أن نجل جالتيه وهو وكيله في الأساس يطالبه

والده بعدم التعاقد مع اللاعبين السود والمسلمين بكثرة في الأندية التي يدربها.وتحدث جالتيه مع فورنييه على أن المدينة "نيس" لا تتوافق مع تواجد عدد كثير من المسلمين مع الفريق هناك.الجدير بالذكر أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت التحرك تجاه خليفة جالتيه، حيث تواصل الخليفي مع عدد من المدربين وعلى رأسهم زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد وروما الحالي.

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