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تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي  فريق الزمالك نظيره حرس الحدود مساء غد الخميس  على ستاد الكلية الحربية  ضمن منافسات الجولة الـ25 في الممتاز .

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

  • حرسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
  • خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر
  • خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
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موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود

من المقرران تبدأ المباراة مساء

غد الخميس الموافق 13 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تذاع المباراة  على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 ، بتعليق  أمير محروس .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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