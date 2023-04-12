تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الزمالك نظيره حرس الحدود مساء غد الخميس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

حرسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.



موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود

من المقرران تبدأ المباراة مساء

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

غد الخميس الموافق 13 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 ، بتعليق أمير محروس .

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