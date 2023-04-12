موعد مباراة الأهلى وفاركو المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو مساء يوم الجمعة المقبل لحساب منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضاء الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الأهلي بثنائية مقابل هدف في لقاء مثير حسمه الأحمر لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع من مجريات الشوط الثاني خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الدوري..

ويخوض الأهلي اللقاء محتلا صدارة ترتيب المنافسة المحلية برصيد 47 نقطه فيما يأتي فريق فاركو ثامنا برصيد 32 نقطة.

كان الأهلي قد حسم أخيرا لقبه رقم 38 في بطولة كأس مصر بعد تفوقه على نظيره بيراميدز بثنائية لهدف الإثنين الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ليضرب موعدا أمام الزمالك في بطولة السوبر المحلي المصري المقرر إقامتها بدولة الإمارات في الخامس من شهر مايو المقبل.

وخاض الأهلي تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانا استشفائيا للاعبيه أمس الثلاثاء عقب نهاية مواجهة الكأس من دون راحة.

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