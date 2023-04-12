جوارديولا يكشف أسرارًا جديدة حول موقعة البايرن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تفاصيل جديدة حول مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني والتي فاز فيها السيتي بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال الأوربي.

وقال جوارديولا، لم تكن مباراة سهلة مطلقا، أنا منهك على الجانب الذهني، تقدمت في العمر عشرة أعوام بسبب مباراة البايرن.

وقطع سيتي خطوة كبيرة نحو الدور قبل النهائي بعد الفوز 3-صفر على ضيفه الألماني.

ورفع إرلينج هالاند رصيده إلى 45 هدفا مع سيتي بجميع المسابقات وهو رقم قياسي للاعب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وافتتح رودري التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رائعة بعيدة المدى، قبل أن يعزز برناردو سيلفا من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس.

ورغم ذلك شدد جوارديولا على أن سيتي لن يركن للراحة عندما يحل ضيفا على فريقه السابق في ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني :يجب أن تقدم أداء قويا في مباراتين لإخراج هذه الفرق القوية وليست مباراة واحدة.

وقال جوارديولا :بايرن كان أفضل في فترة من المباراة. عدلنا بعض الأمور في الشوط الثاني وفي الجزء الأخير من المباراة، كنا الأفضل في الدقائق الأخيرة وأحرزنا ثلاثة أهداف رائعة واتيحت لنا العديد من الفرص

،إنها نتيجة مذهلة، لكني أدرك ما الذي تعنيه مباراة الإياب في أليانز أرينا حيث ملعب بايرن لعبت هناك كثيرا ثلاثة أعوام كمدرب لبايرن، وأعلم مدى استثنائية هذا الفريق في أوروبا.

وتولى توخيل تدريب بايرن نهاية الشهر الماضي بعد الإقالة المفاجئة للمدرب السابق يوليان ناجلسمان وطالب المدرب الألماني لاعبيه بعدم التركيز على نتيجة الذهاب.

وقال : كنا نستحق نتيجة أفضل، هذه النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، هذا هو التحدي وعلينا التركيز على ما قدمناه بشكل جيد في المباراة، لعبنا بشخصية وبشجاعة وبالنهج الصحيح وبكفاءة.

ونال بايرن اللقب ست مرات، ويتصدر الدوري الألماني متقدما بنقطتين على بوروسيا دورتموند.

ويُعد لقب دوري الأبطال هو الوحيد الذي ينقص جوارديولا مع سيتي الذي يطارد أرسنال المتصدر على لقب الدوري الإنجليزي.