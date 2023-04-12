شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يصحح أخطاء لاعبى فاركو قبل مواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري المدير الفني لفاركو ع، لى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالى بثلاثة أهداف مقابل هدفين لعدم تكرارها فى مباراة الاهلى المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.