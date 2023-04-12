شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر مدافعى سموحة من خطورة هداف الدورى قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مدافعى نادى سموحة من خطورة الأنجولى مابولولو مهاجم نادى الاتحاد السكندرى قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أحمد سامى المدافعين بفرض رقابة لصيقة على مابولولو وعدم ترك له أي مساحات حتى لا يصل لشباك سموحة، خاصة أن مابولولو هداف الدورى المصرى برصيد 11 هدفا ويجيد اللعب بكلتا قدميه بالإضافة إلى تميزه بضربات الرأس.

وعلى جانب آخر، يسعى الهانى سليمان إلى العودة لعرين نادى سموحة بزيادة التدريبات والتركيز فى الفترة الحالية لكسب ثقة أحمد سامى مجددا والعودة للتشكيل الأساسى بعدما نجح عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة أمام الإسماعيلى وأسوان والداخلية.

بينما يأمل أحمد حكم فى إثبات جدارته خلال التدريبات من أجل العودة للتشكيل مرة أخرى بعدما نجح بركات حجاج فى نيل ثقة أحمد سامى فى المباريات الماضية.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.