شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم القاهرة 2023 فى مؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين مؤتمرًا صحفيا الإثنين 17 ابريل للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2032 خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل المقبل وذلك بأحد الفنادق .

ويقام علي هامش المؤتمر تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع وعقب ذلك يقام حفل سحور للسادة الحضور .

وأكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

سجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.