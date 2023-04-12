شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 159 مباراة شارك فيها عصام الحضرى مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الحارس الدولي عصام الحضرى والذي يعتبر أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب مصر في المباريات برصيد 159 مباراة ، كما أنه الأكبر سنا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية .

الحضرى حصد 38 لقبا خلال مسيرته منها الفوز بالدوري المصري الممتاز 8 مرات ، وكأس مصر 4 مرات ، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية باليابان ، مع لاأهلى .

وبعد الرحيل عن الاهلى ، توج مع سيون السويسري، ببطولة الكأس في عام 2009.

عصام الحضرى الذى يلقب بالسد العالى أصبح أكبر حارس يشارك يتم اختياره في في تاريخ كأس العالم ، و هي البطولة التي أقيمت بروسيا 2018.