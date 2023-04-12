شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موعد عودة محمد فاروق إلى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، أن محمد فاروق لاعب وسط الفريق، يؤدي برنامج تأهيلي خاص في الفترة الحالية للتعافي من إصابة الركبة والعودة للمشاركة مع الفريق.

وأكد السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن فاروق سيعود إلى المشاركة في المباريات خلال 12 يوماً، مضيفاً أن عمر كمال عبد الواحد أيضاً يسير بخطى منتظمة في برنامجه التأهيلي وسيعود خلال أسبوعين.

ويختتم اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد غزل المحلة.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لغزل المحلة في الدوري، وأخرها مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ويسعى جهاز فيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي، قبل اللقاء المرتقب.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة وأن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.