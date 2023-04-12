7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 12 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اقتراب هاني رمزي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وقرار ميكالي استبعاد 8 لاعبين من الأهلي وبيراميدز في معسكر أبريل المقبل للمنتخب الأولمبي.

وقال مصدر بالجهاز الطبي للطلائع في تصريحات خاصة لليوم السابع: "محمد شعبان ذهب للمستشفى في سيارة الإسعاف وتم إجراء الإسعافات الأولية والاطمئنان عليه وتأكدت سلامته وسيعود مع البعثة اليوم للقاهرة".

كشف الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش، أن الحارس محمد شعبان سليم بعد إصابته بشمروخ من جماهير أهلى طرابلس الليبى خلال مباراة الفريقين بالبطولة العربية.

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالمساهمة في تتويج فريقه بلقب كأس مصر رقم 38 ، باعتبار أنه ساهم في تتويج الأهلي باللقب بعد مرور 100 عام أول تتويج للفريق الأحمر بهذا اللقب وتحديد عام 1923.

وكتب كولر عبر حسابه على فيس بوك: "قبل ١٠٠ عام وبالتحديد في ١٠ ابريل ١٩٢٣ حصل الأهلي على أول ألقابه و بالأمس في ١٠ أبريل ٢٠٢٣ حصدنا كأس مصر للمرة ٣٨ في تاريخ النادي الكبير".

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