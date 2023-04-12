شكرا لقرائتكم خبر عن س&ج.. متى تقام مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الأهلي والزمالك يُعدَّان من أعرق الأندية في الوطن العربي الكبير، من المحيط للخليج، وتاريخيًّا، حقق الفريقان العديد من الإنجازات، جعلتهما قطبي الكرة المصرية بامتياز.

على صعيد جميع البطولات المحلية والأفريقية والعربية التي يشارك فيها الأهلي والزمالك كل موسم، نجد اسمي الفريقين على رأس قائمة الأكثر تتويجًا، ونجد منافسةً شرسةً دائمًا بين جمهورَي الفريقين لإثبات التفوق.

ويضرب الأهلى موعداً مع الزمالك في السوبر المصري لموسم 2021-2022 عقب تتويجه بطلا لكأس مصر ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: متى تقام مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك؟ج: ستقام المباراة في دولة الإمارات وذلك يوم 5 مايو المقبل، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي.





س: ماهو ملعب مباراة سوبر الاهلى والزمالك؟ج: من المقرر أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف للمباراة بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.





س: لماذا يشارك الاهلى والزمالك في السوبر؟ج: الزمالك كان قد توج ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي ، الأهلي واجه بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي، واستطاع الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر س:من هو أخر بطل للسوبر المصري؟ج: الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات. س:ماهى القنوات الناقلة لمباراة السوبر؟ج: قناة أبو ظبي الرياضية ، هي القناة التي ستبث فعاليات مباراة السوبر المصري، لجميع المتابعين والمشجعين في الوطن العربي، عبر شاشتها المفتوحة، باعتبارها تابعة إلى الدولة المستضيفة لكأس السوبر 2022/2023.

وتعرض قنوات أون تايم سبورت أيضا، مباراة الأهلي ضد الزمالك، لجماهير كرة القدم داخل مصر، عبر شاشتها الفضائية والأرضية، وذلك حسب الاتفاقات المعلنة حتى هذه اللحظة، من قبل الجهات المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري 2022/2023 بين الأهلي والزمالك.





س:كم عدد ألقاب الاهلى والزمالك في السوبر؟ج: حصد المارد الأحمر بطولة كأس السوبر المصري 12 مرة في تاريخه، وهو أكثر الفرق تتويجًا بهذه البطولة على مدار تاريخها، كانت الأولي في موسم 2003 وآخرها في 2022.

يبلغ عدد بطولات الزمالك في السوبر المصري طوال تاريخه 4 بطولات، وهو الفائز بالنسخة الأولى من المسابقة التي أُقيمت في 2001-2002، وتفوق فيها على غزل المحلة بهدفين لهدف.