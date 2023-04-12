شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رضا يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة مع سموحة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع شريف رضا مدافع نادى سموحة، لاختبار طبى اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى شريف رضا من الإصابة التي أبعدته عن مباريات سموحة الماضية، ومن المقرر أن يظهر الفحص الطبي اليوم مدى شفاء مدافع سموحة من الإصابة أم يستمر في التأهيل.

وشارك محمد نادى لاعب وسط سموحة، في تدريبات الفريق السكندرى الجماعية بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته لمواجهة الاتحاد السكندرى، حيث غاب عن سموحة في المباراتين الماضيتين أمام أسوان والتي انتهت بالتعادل 1/1، ومواجهة الداخلية التي حقق فيها الفريق السكندرى الفوز بأربعة أهداف لثلاثة، ليكون جاهزا لتدعيم صفوف سموحة في انتظار إشارة أحمد سامى المدير الفني.

وعلى جانب آخر، يسعى الهانى سليمان إلى العودة لعرين نادى سموحة بزيادة التدريبات والتركيز فى الفترة الحالية لكسب ثقة أحمد سامى مجددا والعودة للتشكيل الأساسى بعدما نجح عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة أمام الإسماعيلى وأسوان والداخلية.

بينما يأمل أحمد حكم فى إثبات جدارته خلال التدريبات من أجل العودة للتشكيل مرة أخرى بعدما نجح بركات حجاج فى نيل ثقة أحمد سامى فى المباريات الماضية.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.