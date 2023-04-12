شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف فاركو قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى مشاهدة مباريات فاركو فى الدورى المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

يدرس كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق خلال مباراتى فاركو وسموحة بالدورى من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة ومن أجل إراحة الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكلاً من، محمد شريف وشادى حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسى ومحمد الضاوى "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.