شكرا لقرائتكم خبر عن كولر:100عام مرت على أول تتويج بالكأس واللقب رقم 38.. سعيد بالانتماء للكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالمساهمة في تتويج فريقه بلقب كأس مصر رقم 38 ، باعتبار أنه ساهم في تتويج الأهلي باللقب بعد مرور 100 عام أول تتويج للفريق الأحمر بهذا اللقب وتحديد عام 1923.

وكتب كولر عبر حسابه على فيس بوك: "قبل ١٠٠ عام وبالتحديد في ١٠ ابريل ١٩٢٣ حصل الأهلي على أول ألقابه و بالأمس في ١٠ أبريل ٢٠٢٣ حصدنا كأس مصر للمرة ٣٨ في تاريخ النادي الكبير".





تابع: "‎١٠٠ عام مرت بين الحدثين مليئة بالانتصارات و الالقاب و الانجازات.. فخور بإنتمائي إلى هذا الكيان العظيم".

وساهم كولر في تحقيق ثاني ألقابه مع الأهلي عقب التتويج بلقب كأس مصر بعدما سبق وتوج بلقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر وتأهل لمواجهة الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالسوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.