شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص للألعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تقام بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يوليو 2023 دعوة رسمية للفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي لحضور الالعاب والمشاركة في الاحداث والفعاليات التي تشهدها حيث يشارك فيها 7000 لاعب ولاعبه يمثلون 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة اولمبية ، وتشارك منطقة الشرق الاوسط 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة عربية على رأسهم مصر إضافة الى إيران

وتعد هذه تاسع مشاركة للفنان الكبير منذ أن قام الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس ايمن عبد الوهاب بإعلان اختياره في 21 مارس 2007 سفيراً لتلك الحركة الانسانية العالمية، حيث أنه شارك في مراسم ايقاد شعلة الأمل الاولمبية القادمة من اليونان ولدى مرورها بمدينتي الإسكندرية والقاهرة والخاصة بالألعاب العالمية الصيفية بشنغهاى2007 وحضر افتتاحها ، و الألعاب الإقليمية السادسة أبوظبي 2008 ، و الألعاب العالمية الصيفية باليونان 2011 ، و الألعاب العالمية الشتوية بكوريا الجنوبية 2013 ، وعالمية لوس انجلوس 2015 ،وشتوية النمسا 2017 وإقليمية أبوظبي 2018 وعالمية ابو ظبى 2019.

وتحفل قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص بنجوم عالميين في مختلف المجالات حيث تضم أندريه دروموند نجم كرة سلة أمريكي،أبولو أنطون أونو بطل التزلج السريع حاصل على ميدالية ثماني ميداليات ذهبية،أفريل لافين مغنية روك وبوب وكاتبة أغان كندية من أصل فرنسي،روبرت "بوب" بيمون بطل اولمبى فى العاب القوى ،بروكلين ديكر روديك ممثلة وموديل،تشارلز ميلتون ممثل و عارض أزياء أمريكي،ديل موس تحم فى كرة القدم الأمريكية ، داميان ليلارد نجم كرة سلة أمريكي،ديفين بوكر نجم كرة سلة أمريكي،ديدييه دروجبا نجم الكرة الايفوارى،ديكمبي موتومبو.