شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري.. ماذا قدم الأهلي والزمالك فى 19 نسخة من البطولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل في 19 مرة ، كان الأهلي والزمالك طرفا المباراة النهائية في 8 مناسبات من هذه النسخ التي بدأ الفوز بها فريق الزمالك في أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلي عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلي عن أول نسختين من البطولة والتي حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب.

وحصد الزمالك اللقب في 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.

وحسم النادي الأهلي بطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، بإستاد القاهرة ، ليضرب موعدا في بطولة السوبر المصري التي ستجمعه بالزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارات.

وحصد الأهلي لقبه الأول في موسم 2003-2004 وكانت بركلات الترجيح على حساب الزمالك، بينما خسر اللقب 4 مرات من قبل.