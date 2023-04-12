أسباب تفكير النصر في رحيل جارسيا والتواصل مع مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - تواصلت إدارة النصر السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لروما الإيطالي، من أجل تولي قيادة العالمي خلفا لرودي جارسيا.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن جارسيا مهدد بالرحيل عن النصر، بعد النتيجة الأخيرة أمام الفيحاء، والابتعاد عن المتصدر اتحاد جدة بثلاث نقاط.

وشددت على أن كريستيانو رونالدو من الممكن أن يجتمع مع مدربه السابق بريال مدريد مورينيو في النصر السعودي الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية أن العلاقة بين رونالدو وجارسيا ليست على ما يرام، مما يجعل إدارة النصر

السعودي تفكر في الاستغناء عن المدرب.وأشارت إلى أن رونالدو يرغب في تواجد مدرب عالمي كبير لقيادة النصر لتحقيق الألقاب على غرار ما فعله اتحاد جدة بالتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو مدرب توتنهام السابق.يذكر أن النمور يحتل صدارة دوري "روشن" برصيد 56 نقطة، فيما يأتي العالمي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.



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