الدوري السعودي.. اتحاد جده يعتلي صدارة الترتيب.. والنصر يقع وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد ديربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال، حالة من الترقب لدى جماهير الكرة السعودية، فى اللقاء الذى تشهده الجولة الـ 24 ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

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ترتيب الدوري السعودي..

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري ، برصيد 56 نقطة، محصلة 23 لقاء، حقق من خلالها الفوز فى 17، وتعادل فى 5، ولقي

الخسارة فى لقاء وحيد، بينما يأتي النصر السعودي وصيفا فى الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعهما من 23 مباراة لعبها منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي لموسم 2022 ـ 2023، حقق من خلالها الفوز فى 16 ، وتعادل في 5، ولحقت الخسارة بالفريق فى مواجهتين.

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