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الدوري السعودي.. اتحاد جده يعتلي صدارة الترتيب.. والنصر يقع وصيفًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد ديربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال، حالة من الترقب لدى جماهير الكرة ، فى اللقاء الذى تشهده الجولة الـ 24 ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

 

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ترتيب الدوري السعودي..

 

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري ، برصيد 56 نقطة، محصلة 23 لقاء، حقق من خلالها الفوز فى 17، وتعادل فى 5، ولقي

الخسارة فى لقاء وحيد، بينما يأتي النصر السعودي وصيفا فى الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعهما من 23 مباراة لعبها منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي لموسم 2022 ـ 2023، حقق من خلالها الفوز فى 16 ، وتعادل في 5، ولحقت الخسارة بالفريق فى مواجهتين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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