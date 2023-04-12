تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الهلال في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي النصر بنظيره الهلال، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023، التى تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل.

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام

خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، تاليسكا

خط الهجوم: كرستيانو رونالدو.

ترتيب الدوري السعودي..

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