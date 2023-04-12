تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام النصر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادى النصر نظيره الهلال في إطار الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي، التى تجمعهما مساء الثلاثاء المقبل الموافق 18 أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا..النصر السعودي.. الهلال يتفوق تاريخيًا أمام العالمي قبل ديربي الرياض

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – خليفة الدوسري – محمد جحفلي – معاذ فقيهي

خط الوسط: مصعب الجوير – عبدالله عطيف – ناصر الدوسري

خط الهجوم:عبدالله الحمدان – صالح

الشهري – موسى ماريجا

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي



ويلعب النصر مع نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أبريل 2023، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، التى تجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا