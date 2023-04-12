موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الأهلي مع نظيره فاركو، مساء الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2022-2023.

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ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء بعد غد الجمعة، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

وتذاع مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري العام المصري لنسخته الحالية 2022 ـ 2023، وتبث اللقاء عبر قناتها أون تايم سبورت 1.

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