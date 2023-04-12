تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي قبل صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم، لإنطلاق صافرة المواجهة المشتعلة مساء اليوم الأربعاء، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي

تكررت مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في الفترة الأخيرة، لذلك مباراة اليوم ليست الأولي على مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

ويمتلك ريال مدريد الغلبة في تاريخ المواجهات، حيث سبق أن التقي الفريقان في 7 مباريات، حقق خلالها تشيلسى الفوز في 4 مباريات، وفاز الريال مرة واحدة، وتعادل الفريقان مرتين.

مشوار ريال مدريد وتشيلسي إلي ربع النهائي

فاز ريال مدريد ذهابا على ليفربول فى دور الـ16 5-2 وكرر ريال مدريد فوزه مرة أخرى على ليفربول بهدف نظيف فى إياب ثمن النهائى، لتكون النتيجة 6-2 مجموع المواجهتين.

فى المقابل نجح تشيلسى فى الفوز على بوروسيا دورتموند 2-1 فى مجموع المباراتين، حيث خسر أمام دورتموند ذهابا 1-0 قبل الفوز عليه فى ستامفورد بريدج 2-0.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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