مروان محسن يقود تشكيل فيوتشر المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق فيوتشر مساء اليوم ضيفًا ثقيلا على غزل المحلة في المباراة التي تقام على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل فيوتشر المتوقع أمام غزل المحلة

من المقرر ان يستقر علي ماهر على هذا التشكيل لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر إقامتها اليوم في بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل فيوتشر المتوقع كالتالي

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، باسم

على

خط الوسط: محمد رضا بوبو، مهند لاشين، كريم نيدفيد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، ناصر ماهر.

موعد مباراة غزل المحلة و فيوتشر في بطولة الدوري المصري

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

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