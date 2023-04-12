النصر السعودي.. تدعيم الفريق أول شروط رونالدو للبقاء مع العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت انباء صحفيةسعودية، عن طلبات البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف ضمن صفوف النصر السعودي، في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفتها الصحف في الفترة الأخيرة.

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ويطالب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتدعيم الفريق في الفترة المقبلة بصفقات سوبر وعناصر مميزة في أكثر من مركز حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات ومن ثم حصد الألقباب، وفي حالة عدم تنفيذ مطالبه سوف يقوم بالرحيل.

ويواجه النصر السعودي نظيره الهلال في الجولة الـ 24 المقبلة من

بطولة الدوري، التى تجمع الفريقين فى تمام الساعة الاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية ، المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل الجاري.

وكان رونالدو انتقل إلى النصر السعودي في صفقة خيالية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو.

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