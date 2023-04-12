مؤمن أحمد يحصد فضية بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - حصد مؤمن أحمد لاعب منتخب مصر الوطني للكاراتيه الميدالية الفضية في بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه والتي أقيمت في مدينة لاس فيجاس.

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وحصل مؤمن على الميدالية الفضية والمركز الثاني بعدما خسر في المباراة النهائية بنتيجة 2/1 أمام بطل أمريكا المصنف الثالث عالميًا وزن -75 كجم.

وبدأ مؤمن البطولة بالفوز على بطل المكسيك بنتيجة 6/0 ثم فاز على لاعب كندا بنتيجة 5/0 ولاعب أمريكا بنتيجة 7/0، ثم حقق فوزًا مثيرًا أمام لاعب البرازيل

وبطل العالم 2018 بنتيجة 3/1، قبل أن يخسر في النهائي أمام المصنف الثالث بنتيجة 2/1.

وشارك مؤمن في البطولة في منافسات الوزن المفتوح الذي يسمح بمشاركة جميع الأوزان في مسابقة واحدة وهو ما يصعب من المباريات خاصة إذا تفاوتت الأوزان بين اللاعبين بشكل كبير.

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