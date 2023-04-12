الأولمبياد الخاص الدولي يدعو حسين فهمي لحضور الألعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تقام بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يوليو 2023 دعوة رسمية للفنان حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي لحضور فعالياا الالعاب.

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حيث يشارك فيها 7000 لاعب ولاعبه يمثلون 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة اولمبية ، وتشارك منطقة الشرق الاوسط 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة عربية على رأسهم مصر إضافة الى إيران.



وتعد هذه تاسع مشاركة للفنان الكبير منذ أن قام الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس ايمن عبد الوهاب بإعلان اختياره في 21 مارس 2007 سفيراً لتلك الحركة الانسانية العالمية، حيث أنه شارك في مراسم ايقاد شعلة الأمل الاولمبية القادمة من اليونان ولدى مرورها بمدينتي الإسكندرية والقاهرة والخاصة بالألعاب العالمية الصيفية بشنغهاى2007 وحضر افتتاحها ، و الألعاب الإقليمية السادسة أبوظبي 2008 ، و الألعاب العالمية الصيفية باليونان 2011 ، و الألعاب العالمية الشتوية بكوريا الجنوبية 2013 ، وعالمية لوس انجلوس 2015 ،وشتوية النمسا 2017 وإقليمية أبوظبي 2018 وعالمية ابو ظبى 2019.



وتحفل قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص بنجوم عالميين في مختلف المجالات حيث تضم أندريه دروموند نجم كرة سلة أمريكي،أبولو أنطون أونو بطل التزلج السريع حاصل على ميدالية ثماني ميداليات ذهبية،أفريل لافين مغنية روك وبوب وكاتبة أغان كندية من أصل فرنسي،روبرت "بوب" بيمون بطل اولمبى فى العاب القوى ،بروكلين ديكر روديك ممثلة وموديل،تشارلز ميلتون ممثل و عارض أزياء أمريكي،ديل موس تحم فى كرة القدم الأمريكية ، داميان ليلارد نجم كرة سلة أمريكي،ديفين بوكر نجم كرة سلة أمريكي،ديدييه دروجبا نجم الكرة الايفوارى،ديكمبي موتومبو نجم فى كرة السلة،إيدي باربانيل ممثل كوميدي أمريكي يعاني من متلازمة داون ، إيلينا ديلي دون لاعبة كرة سلة،إريكا إندر مغنية ومؤلفة أغاني وممثلة بنمية،غليبر توريس لاعب بيسبول شهير فى فنزويلا.



كما تضم القائمة هانا تيتر ممثلة

أمريكية بطلة أولمبية برياضة التزلج على الجليد، هيديتوشي ناكاتا لاعب كرة قدم ياباني،ابتهاج محمد لاعبة مبارزة شيش أمريكية،إن كيونغ كيم لاعب جولف محترفة من كوريا الجنوبية ،جمال تشارلز لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، جو هادن لاعب كرة قدم أمريكية،جون سي ماكجينلي ممثل أمريكي شهير ،جولين لوبيتيغي مدرب كرة قدم إسباني،كاثرين شوارزنيجر وكريس برات كاتبة امريكية وممثل شهير ،لورين بوتر ممثلة أمريكية،لي نا ممثلة من كوريا الجنوبية،مورين ماكورميك ممثلة أمريكية،مايكل فيلبس اسطورة السباحة الامريكية،ميشيل كوان البطلة الاولمبية فى التزلج .



ومن الأسماء التي تضمها قائمة السفراء العالميين للأولمبياد الخاص نادية كومانتشي اسطورة الجمباز الرومانية،نيكول شيرزينغر مغنية بوب شهيرة،بادريج هارينجتون بطل عالمى فى الجولف،بول وايت مصارع محترف وممثل أمريكي،ريكي روبيو لاعب كرة سلة إسباني،سام بيركنز نجم كرة سلة أمريكي،سون أديغون لاعب كرة قدم كوري جنوبي ، فانيسا ويليامز مغنية وممثلة وكاتبة أمريكية ، فلاديمير فانجا جربيتش لاعب يوغوسلافي سابق في الكرة الطائرة وعضو في قاعة مشاهير الكرة الطائرة،ويلسون كونتريراس لاعب كرة قدم تشيلي،يانغ لان رائدة أعمال وسيدة أعمال وصحفية ومذيعة صينية،يانغ يانغ ممثل صيني،ياو مينج،يونا كيم مغنية راب أمريكية كورية جنوبية،زو شون ممثلة ومغنية وخبيرة بيئية صينيه،زو شيمينغ صاحب أول ميدالية أولمبية صينية في الملاكمة.

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