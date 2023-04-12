تاريخ مواجهات كارلو أنشيلوتي أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني صدام جديد في مسيرته التدريبية أمام تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو أحد أكثر المواجهات المنتظرة في الدور ربع النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويستعد كارلو أنشيلوتي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي للمرة السادسة في مسيرته التدريبية.

تاريخ مواجهات أنشيلوتي أمام تشيلسي

وسبق للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خوض 5 مباريات أمام تشيلسي، انتهت منها مباراتين بفوزه بينما خسر 3 مواجهات.

وسجلت فرق كارلو أنشيلوتي 6 أهداف في شباك تشيلسي

بينما استقبلت 10 أهداف.

ولعب أنشيلوتي 3 مباريات مع إيفرتون أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي لكنه لم ينتصر سوى في مباراة واحدة بينما خسر في مباراتين.

بينما واجه البلوز مرتين في دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي عندما قاد ريال مدريد للفوز على تشيلسي ذهابًا بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر إيابًا بنتيجة 3-2.

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