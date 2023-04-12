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الليلة.. ريال مدريد يستضيف تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر -    

يلتقي الإسباني مع فريق الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة .

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويسعي فرانك لامبارد، المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، لتحقيق مفاجأة امام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به "البلوز" في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حالياً.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما تأهل تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والتي ستجمعهما في دور ربع النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت .

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – ألابا – كامافينجا

خط الوسط: تشواميني – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كوكوريلا – كاليدو كوليبالي – فوفانا.

خط الوسط: بن تشيلول – كوفاسيتش – نجولو كانتي – فيرنانديز – ريس جيمس.

خط الهجوم: هافرتز – جواو فيليكس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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