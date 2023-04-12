لمدة 4 سنوات ونصف.. إعلامي يؤكد حصول الأهلي على توقيع إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، رسمياً، تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق، عبر تقديم برنامجه "البريمو" إن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، رحب بصفقة انضمام إمام عاشور إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي، بعد عرض الأمر عليه من إدارة النادي، خاصة أن عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأضاف الإعلامي أن إمام عاشور وقع على عقود مبدئية بانتقاله إلى النادي الأهلي، وورقة رغبة باللعب للأهلي في الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم ونصف، أثناء وجوده في مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي ماولاي.

وتردد خلال الفترة الماضية، أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعب ميتلاند الدنماركي، إلا أن الأمر لم يخرج بشكل رسمي من أي جانب حتى الآن، سواء من النادي الأهلي أو من جانب وكلاء اللاعب، أو من النادي الدنماركي.