شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة فريق الأهلي في مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما سبق والتقيا في نفس الدور بالنسخة الماضية من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة في المغرب يوم 29 أبريل الجاري، وفي حالة تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويعاون إسماعيل كلا من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي التقى المارد الأحمر مع نظيره الرجاء المغربي، في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا، حيث كان الفوز لكل فريق في مباراتين مقابل التعادل في 4 مواجهات. وواجه الأهلي الرجاء المغربي في مباراتين خلال منافسات البطولة العربية، وفاز في المباراتين، بالإضافة إلى فوزه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في السوبر الإفريقي عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

مواجهات الأهلي المحتملة في الأدوار الإقصائية

حال خوض الأهلى لنصف النهائي ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة في القاهرة، وفى حالة تأهل الأهلي للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالى: ربع النهائى

مباراة 1 - سيمبا التنزاني × الوداد المغربي

مباراة 2 - الأهلي × الرجاء المغربي

مباراة 3 - شباب بلوزداد الجزائري × صن داونز جنوب أفريقيا

مباراة 4 - شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي

نصف النهائي

مباراة 1 - الفائز من (الشبيبة × الترجى) في مواجهة الفائز من (الأهلى × الرجاء)

مباراة 2 - الفائز من (سيمبا × الوداد) في مواجهة الفائز من (بلوزداد × صن داونز)

النهائي

الفائز من 1 يلعب الذهاب على ملعبه

الفائز من 2 يلعب الإياب على ملعبه