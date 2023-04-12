شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى أمام فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الاساسى في مباراة فاركو بالدوري، بعدما شارك اللاعب بديلا في مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر عقب إصابة زميله رامى ربيعة في الكتف وخروجه من اللقاء.

وينوى كولر الاعتماد على ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في دفاع الاهلى أمام فاركو، في ظل غموض موقف رامى ربيعة ومحمود متولى بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.