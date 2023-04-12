المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ورفض شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، منح لاعبيه أي راحة قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النادي المصري، حيث استأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين الماضي مباشرة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

وكان المقاولون العرب قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة بسبب حكم مباراة إنبي بالجولة الماضية، بسبب رفض الحكم احتساب ركلة جزاء طالب بها المقاولون خلال اللقاء، رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو له واستغراق وقتا طويلا في شرح الحالة.