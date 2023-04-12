شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الداخلية وهدفه الخروج من دوامة التعادلات بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الداخلية نظيره سيراميكا في التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.

ويدرس علاء عبد العال خوض المباراة بتشكيل مكون من "عماد السيد ومحمد نجيب وكمال ابو الفتوح وأحمد سيد وكليتشي وسمير فكري الآن كيميادي وعلى الزهدي وفهد جمعة وعبد الرحمن حسن وكريم يحيى".

وحاول عبد العال إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي عانوا منها عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من سموحة، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز ونجح في العودة بالشوط الثاني بعد التأخر برباعية في الشوط الأول.

في المقابل يسعى معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا، لكسر حالة التعادلات التي لازم الفريق في أخر 4 مباريات، حيث تعادل مع أسوان مؤخرا وقبله تعادل مع الإسماعيلي والمقاولون وحرس الحدود وهي النتائج التي ساهمت في تراجع ترتيب الفريق رغم تفادى الخسارة.

وعقد الشعباني جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها باستعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق بجدول الترتيب، خاصة أن الانتصار سيقودهم لقفزة من الترتيب الثاني عشر إلى المركز الثامن بالدوري.