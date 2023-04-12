شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع خطة عبور حرس الحدود فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الدخول في معسكر مغلق من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الخميس على استاد "المكس" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويضع الجهاز الفني للزمالك اليوم خطة عبور حرس الحدود ،حيث ركز مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للزمالك على مدار اليومين الماضيين على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وطالب عبد الهادى اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط حرس الحدود ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس، محذراً من التهاون أمام مرمى المنافس، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

وألقى مدحت عبد الهادي محاضرة فنية على مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري حيث حرص عبد الهادي على منح اللاعبين تعليمات فنية عديدة، وشرح لهم العديد من المواقف الخططية من أجل تنفيذها.

وعقد عبد الهادى جلسة مع علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية وسير البرامج الموضوعة لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمباراة حرس الحدود.