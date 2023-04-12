شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى يقترب من منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح مسئولو اتحاد الكرة هاني رمزى لمنصب هام في الجبلاية، ضمن خطة تطوير المنظومة الكروية التي ينوى مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيقها في القريب العاجل.

واقترب هاني رمزي من شغل وظيفة المدير الفني للجبلاية، حيث يسعى الاتحاد للاستفادة من خبرات رمزى الاحترافية في إدارة ملف الإدارة الفنية لاتحاد الكرة، خاصة أن جميع المتطلبات من حيث الخبرة والمؤهلات الفنية والسن، تنطبق على لاعب الأهلي والمنتخب السابق.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

وأضاف المصدر، أنه من الوارد أن يكون عمر المدير الفني للاتحاد القادم صغيرا، فى ظل رغبة المجلس فى تجديد الدماء وضخ دماء جديدة فى منظومة الكرة المصرية.