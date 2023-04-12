شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 12 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة حيث يحل فيوتشر ضيفا ثقيلا على المحلة، بينما يواجه فريق الداخلية نظيره سيراميكا.

في المباراة الأولى، يستقبل فريق غزل المحلة على ملعبه في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، نظيره فيوتشر في مباراة قوية ومثيرة في انطلاقة الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

في المباراة الثانية، يواجه فريق الداخلية نظيره سيراميكا في التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، على بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.