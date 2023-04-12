شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى المحلة فى انطلاقة الجولة 25 بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة على ملعبه نظيره فيوتشر في مباراة قوية ومثيرة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن انطلاقة الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.

وخضع التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة لاختبار طبي لتجهيز لمباراة فيوتشر اليوم، عقب غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى بسبب الإصابة بمزق على العضلة الأمامية.

في المقابل أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، جاهزية حاجي باري مهاجم الفريق، للمشاركة مع فيوتشر في المباراة المرتقبة، ولك بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من المشاركة مع فيوتشر منذ يناير الماضي.

وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة أن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.