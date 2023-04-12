شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يستبعد 8 لاعبين من الأهلى وبيراميدز في معسكر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، على استبعاد 8 لاعبين من الأهلى وبيراميدز من معسكر أبريل الذي ينطلق يوم 27 من الشهر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وقرر المدرب البرازيلي استبعاد رباعي الأهلى حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، ورباعي بيراميدز يوسف نادر، عبد الرحمن جودة، محمود صابر، إبراهيم عادل.

وجاء قرار ميكالى بسبب ارتباطات الفريقين بمباراتين هامتين في بطولات أفريقيا، حيث ينتظر الأهلي مواجهة قوية مع الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دورى الأبطال أحد يومي 28 أو 29 أبريل الجاري، بينما يلاقي بيراميدز مارومو الجنوب أفريقي يوم 30 من الشهر نفسه من الكونفدرالية.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين.

أمم أفريقيا تحت 23 سنة هي البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأولمبي على تذكرة التأهل الرابعة.