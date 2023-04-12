كهربا يطعن على قرار فيفا في المحكمة الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، قرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك كدة كدة هياخد فلوسه من كهربا، ولكن كهربا معاه على الأقل 5 شهور كمان يقدر يلعب فيهم" .

وأضاف: "كهربا قدامه 21 يوم للطعن في المحكمة الرياضية كاس، مقابل 100 ألف فرنك سويسري للطعن على فيفا، أو التظلم،

على قرار فيفا وده اللي كهربا هيعمله".



وواصل: "كهربا هيستنى لحد يوم 18 أو 19، ويقوم مقدم طعن أو تظلم في كاس ضد فيفا، أو ضد قرار فيفا ولو الطعن اتقبل ساعتها كهربا هيبقى عنده مدة 5 أو 6 شهور إنه يلعب".

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