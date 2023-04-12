شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالزمالك اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء غداً الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.