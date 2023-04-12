شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى انطلاق منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة. مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز الأربعاء 12 أبريل الأربعاء 12 أبريل الداخلية & سيراميكا..9.15 مساءاً الخميس 13 أبريل الاسماعيلى & انبى ..9.15 مساءاً الخميس 13 أبريل الاسماعيلى & انبى ..9.15 مساءاً المقاولون & المصري..9.15 مساءاً حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساءاً الجمعة 14 أبريل الاهلى & فاركو..9.15 مساءاً الجمعة 14 أبريل الاهلى & فاركو..9.15 مساءاً الاتحاد السكندري & سموحة..9.15 مساءاً أسوان & بيراميدز..9.15 مساءاً السبت 15 أبريلالبنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءاً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. السبت 15 أبريلالبنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءاً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.