شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى انطلاق منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.
مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز
الأربعاء 12 أبريل
الداخلية & سيراميكا..9.15 مساءاًالخميس 13 أبريل الاسماعيلى & انبى ..9.15 مساءاً
المقاولون & المصري..9.15 مساءاً
حرس الحدود & الزمالك..9.15 مساءاًالجمعة 14 أبريل الاهلى & فاركو..9.15 مساءاً
الاتحاد السكندري & سموحة..9.15 مساءاً
أسوان & بيراميدز..9.15 مساءاًالسبت 15 أبريلالبنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساءاً القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.