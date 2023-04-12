شكرا لقرائتكم خبر عن البيروفى دييجو إلياس يعتلى عرش التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تقدم البيروفي دييجو إلياس مركزاً في التصنيف العالمي ليعتلي عرش تصنيف الاسكواش بداية من الاثنين المقبل، وذلك بعد تأهله إلى ثمن نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش المقامة حاليا في برمنجهام.

وبتقدمه للصدارة يصبح البيروفي هو أول من لاعب من أمريكا الجنوبية يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، كما يصبح أيضا رابع لاعب يحتل صدارة التصنيف خلال الموسم الجاري.

وكان النيوزيلندي بول كول قد بدأ هذا الموسم على عرش الاسكواش، قبل أن يطيح به البطل المصري علي فرج من على القمة، وبعد تعرضه لإصابة طويلة أبعدته عن القمة، انتزع مصطفى عسل صدارة التصنيف العالمي من علي فرج، ليسيطر عليها 13 أسبوعاً متتاليا، قبل أن ينجح إلياس في خطف الصدارة من عسل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التصنيف الجديد والذي يتصدره دييجو إلياس، يوم الاثنين المقبل، طبقا للموعد الأسبوعي المحدد من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

يذكر أن تصنيف أبطال مصر في قائمة التوب 10 خلال الأسبوع الجاري كالتالي:

مصطفى عسل (المركز الأول)

علي فرج (المركز الخامس)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)