شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم الاربعاء استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري.

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود محمد حسن لاعب خط وسط الفريق في مباراة إنبى بعد إنتهاء الإيقاف.

وغاب محمد حسن عن مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي فاز بها الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.