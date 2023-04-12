شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مكافآت الأهلى بعد الفوز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي مُضاعفة مكافآت الفوز ببطولة كأس مصر التي حسمها الفريق لصالحه أول أمس ، الأثنين، بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة لتصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب.

ويأتي قرار صرف المكافآت بعدما قدم لاعبو الأهلي عرضاً قوياً أمام بيراميدز ونجحوا في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز ثمين بهدفين حملوا توقيع كهربا وحمدي فتحي.

وأكد مسئولو الأهلي أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بكل جدية وحماس وإصرار ، ووجه مسئولو النادي التهنئة للاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة كأس مصر، كما وجهوا التهنئة لجماهير الأهلي في كل مكان بهذه البطولة المستحقة، خاصة الجماهير التي تواجدت في ملعب المباراة وساندت اللاعبين طوال الوقت وحفزتهم، وكان لها دور كبير في إحراز الفوز.

وأشاد مسئولو النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي وإصرارهم على تحقيق البطولة بالرغم من التأخر بهدف، إلا أن روح الفانلة الحمراء وشخصية لاعبي الأهلي ظهرت في التوقيت الصعب واستطاعوا تعديل النتيجة والفوز بالبطولة ، مُعبرين عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير، وطالبوا كل منظومة الفريق بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة على كافة المستويات المحلية والقارية.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر اللقب رقم 38 في بطولة كأس مصر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.