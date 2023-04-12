إمام عاشور يوقع عقود انتقاله للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النادي الأهلي على توقيع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي بشكل شبه رسمي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن:" :"رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بصفقة انضمام إمام عاشور إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي بعد عرض الأمر عليه من جانب إدارة النادي خاصة أن

عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

وأضاف:"وقع إمام عاشور على عقود مبدئية بانتقاله إلى النادي الأهلي وورقة رغبة باللعب للأهلي في الموسم المقبل لمدة 4 مواسم ونصف أثناء وجوده في مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي ماولاي".

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