حقيقة تقييم كارلوس أوسوريو للجهاز المعاون المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن حقيقة تقييم خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأبيض الجديد للجهاز الفني المعاون له .

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مدرب الزمالك الجديد سيصل اليوم الأربعاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة".



وأضاف: "سيحضر أوسوريو مدرب الزمالك الجديد مباراة حرس الحدود من الملعب".



واختتم: "أوسوريو سيتقدم له تقريرا به خصائص جميع اللاعبين في الفريق، وفكرة تقييم الجهاز المعاون المصري، أنباء غير صحيحة، مدرب الزمالك الجديد قال إنه سيُقيم الأمور حتى يقرر هل سيطلب إضافة للجهاز الفني أم لا".

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