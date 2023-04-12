العامري فاروق: الخطيب أصر على حضور نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بجمهور النادي في لقاء نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي أصر على حضور اللقاء رغم إرهاقه وتعبه الشديد في الفترة الماضية.

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وقال العامري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطيب كان في حالة سعادة كبيرة بالكأس وأصر على الحضور رغم ارهاقه، وأقول للاعبين لابد أن ينظروا لجماهيرهم العظيم وإدارة النادي لديها ثقة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف: "إدارة الأهلي تبذل قصارى جهدها

من أجل التتويج بالالقاب، ولاعبي الأهلي نجوم وأتمنى مواصلة تألقهم في المرحلة المقبلة، وكذلك أتمنى أن تواصل الجماهير دعم الفريق والإدارة التي تبذل جهد كبير على مستوى القطاع الإنشائي وكذلك الألعاب المختلفة، وكلنا نعمل من أجل النادي".

وأتم: "لا استطيع الحديث عن ملف كرة القدم وكل طرف في النادي لديه اختصاصات معينة".

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