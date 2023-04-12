مصير كهربا من المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي سيستمر بشكل طبيعي، في خوض المباريات المقبلة.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا سيخوض المباريات المقبلة بالكامل مع الأهلي".



وأضاف: "الأزمة لا تزال موجودة وتكبر، أرقام وأموال، ولكن كهربا لا يزال يملك الوقت".



واختتم: "فيفا أقرت أن كهربا أخطأ لذلك قرار دفع الغرامة قرار نهائي لكن كهربا يحاول كسب وقت".

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